محمد صلاح يكشف ما قاله لوالده حين تعرض للسرقة.. وما حدث في نجريج

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 13:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح في مران منتخب مصر

كشف محمد صلاح نجم ليفربول ما قاله لوالده حين تعرض للسرقة قبل سنوات، ما حدث في قريته نجريج خلال أخر زياراته إلى هناك.

وقال محمد صلاح في تصريحات لمجلة GQ: "عندما تعرض والدي للسرقة علمنا أن السارق فقير للغاية ولا يملك قوت يومه فقلت له ساعده واتركه وشأنه".

وأضاف "أنا لا أدعم السرقة، لكنني متأكد من أن لديه سبب أكبر للسرقة، أنا فقط أشعر أنه فعل ذلك لسبب ما"

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وتحدث النجم المصري عن واقعة حدثت في زيارته الأخيرة إلى مسقط رأسه نجريج قائلا "خرجت مع عائلتي لأداء صلاة العيد، وفجأة رأيت 300 أو 400 شخص حولي".

وأكمل "كانت أمي تبكي، وزوجتي كذلك، شعر والدي بخيبة أمل. كنت بحاجة إلى أن أكون معهم".

وتألق محمد صلاح بشكل كبير هذا الموسم، إذ سجل هذا الموسم 23 هدفا، 16 في الدوري كهداف للمسابقة و7 في دوري أبطال أوروبا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 229 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 148 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

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