محمد صلاح: شروطي لتجديد العقد مع ليفربول ليست خيالية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 12:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أتليتكو مدريد

لا يعتقد محمد صلاح نجم ليفربول أن الشروط التي وضعها لتجديد عقده مع الريدز ليست خيالية.

وكشفت صحيفة ميرور في سبتمبر الماضي أن محمد صلاح طلب من إدارة ليفربول الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للموافقة على تجديد تعاقده، ولم ينجح النادي في تمديد عقده نجمه المصري.

وقال صلاح في تصريحات لمجلة GQ: "أريد البقاء في صفوف ليفربول، ولكن الأمر ليس بيدي، بل بيد إدارة النادي".

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وأضاف قائد منتخب مصر "إنهم يعرفون جيدا أن شروطي لتجديد العقد ليست خيالية".

وتابع "أمضيت 5 سنوات في ليفربول أحببت جماهير النادي وهم يحبونني، لقد أبلغت الإدارة بما أريد وفي النهاية القرار بين أيديهم".

وواصل "بالطبع أفكر في أن أكون الأفضل في العالم، أريد أن أتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، لكنني سأكون على ما يرام إذا لم أحصد جائزة الكرة الذهبية".

وتألق محمد صلاح بشكل كبير هذا الموسم، إذ سجل هذا الموسم 23 هدفا، 16 في الدوري كهداف للمسابقة و7 في دوري أبطال أوروبا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 229 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 148 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

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