رأسية مكتومناي تكفي مانشستر يونايتد لعبور أستون في كأس الاتحاد الإنجليزي

الإثنين، 10 يناير 2022 - 23:55

كتب : FilGoal

هدف سكوت مكتومناي لاعب مانشستر يونايتد في مرمى أستون فيلا

فاز مانشستر يونايتد على أستون فيلا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل سكوت مكتومناي هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة.

بدأ مكتومناي بتهديد مرمى أستون فيلا مبكرا بتسديدة قوية في يد إيميليانو مارتينيز في الدقيقة الخامسة.

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وبعد ثلاث دقائق فقط كرر مكتومناي تهيديده ولكن برأسية سكنت الشباك تلك المرة مستغلا عرضية من فريد ليسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة الـ 18 تصدى دي خيا لتسديدة رائعة من جون مكجين قبل أن يرد مارتينيز عليه بتصد رائع آخر من كافاني.

وكاد واتكينز أن يدرك التعادل ولكن تسديدته ارتدت من العارضة في الدقيقة الـ 30.

ومع بداية الشوط الثاني كثق أستون فيلا من هجماته وتمكن إنجز من تسجيل هدف التعادل بركبته ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو وجد الحكم خطأ على كونسا من البداية ليلغي الهدف.

وفي الدقيقة الـ 59 أغلى الحكم هدف جديد لأستون فيلا عن طريق واتكينز لوجوده في حالة تسلل.

وعاد دي خيا للتألق بتصديه لتسديدة قوية من مات كاش في الدقيقة الـ 66.

ولم يتمكن أستون فيلا من إدارك التعادل أو صنع فرص خطيرة طوال أحداث المباراة لتنتهي بفوز أصحاب الأرض وتأهلهم إلى الدور التالي لمواجهة ميدلزبره

ومن المنتظر أن يلتقس الفريقان مرة أخرى في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن على ملعب فيلا بارك تلك المرة يوم السبت المقبل.

سكوت مكتومناي - مانشستر يونايتد أستون فيلا كأس الاتحاد الإنجليزي
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