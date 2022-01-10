في الجول يكشف كواليس اجتماع اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية.. وطلب الأهلي الذي تم رفضه

اجتماع استمر لأكثر من 4 ساعات عقدته اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية مع جميع ممثلي الأندية المشاركة في البطولة. فماذا جاء فيه؟

وخلال اللجنة التي حضرها خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي ممثلا عن النادي الأحمر، سجل اعتراض القلعة الحمراء على موعد بطولة مونديال الأندية.

وذلك بسبب تضرر الأهلي للغاية من تعارض انطلاق كأس العالم للأندية بالتزامن مع نهائيات كأس الأمم الإفريقية. وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأحمر. (طالع التفاصيل)

فماذا جاء خلال ورشة العمل والتي جرت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عصر اليوم الإثنين. هذا ما يكشفه لكم FilGoal.com.

علم FilGoal.com أن خالد مرتجي قال خلال الجلسة التي استمرت لمدة 4 ساعات إن الأهلي مندهش تماما من تحديد موعد مونديال الأندية تزامنا مع كأس الأمم الإفريقية، رغم التعارض الواضح بين البطولتين وأن ذلك يعد سابقة فريدة من نوعها في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشدد مرتجي على أنه كان يجب من الفيفا مراعاة التوقيتات لضمان الحفاظ على قوة كأس العالم للأندية، لأن لاعبي قارة إفريقيا سيغيبون عن البطولة بهذا الشكل.

كذلك أكد مرتجي على أن الأهلي في موقف صعب ومعقد جدا، لأن وصول منتخب مصر وتونس على سبيل المثال لدور قبل النهائي يعني أن الفريق يفتقد جهود معظم قوامه الأساسي خلال البطولة.

ورغم كل ذلك باءت جميع محاولات مرتجي لشرح الأمر بالفشل، وتم التأكيد مجددا على أن البطولة في موعدها.

وفي النهاية شددت اللجنة المنظمة للبطولة على أن هناك إجراءات خاصة لمواجهة فيروس كورونا أبرزها خضوع الفرق لمسحة طبية كل 48 ساعة طوال فترة المشاركة في البطولة.

مع وجود مسحات عشوائية بدون مواعيد وتطبيق صارم للإجراءات الاحترازية ولكن دون الدخول في الفقاعة الطبية حتى الآن.

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية يوم 3 من شهر فبراير المقبل بينما تختتم منافسات أمم إفريقيا يوم 6 من الشهر نفسه.

ويفتتح الأهلي مبارياته أمام مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير ضمن مباريات ربع النهائي.