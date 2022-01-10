الأهلي يتحفظ على موعد كأس العالم للأندية في ورشة عمل اللجنة المنظمة للبطولة

الإثنين، 10 يناير 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2020

حضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ورشة العمل التي عقدتها اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية عصر اليوم الإثنين والتي جرت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وسجل خالد مرتجي أمام اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، تحفظ الأهلي على موعد البطولة وفقا للموقع الرسمي للنادي.

وشدد مرتجي خلال حضوره ورشة العمل على أن النادي الأهلي متضرر للغاية من تعارض انطلاق كأس العالم للأندية بالتزامن مع نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

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وشدد مرتجي لمسئولي فيفا خلال الاجتماع أن النادي يفتقد حاليًّا جهود 9 لاعبين مشاركين في كأس الأمم الإفريقية، فضلا عن أن مواعيد إرسال القائمة النهائية للاعبين فى بطولة كأس العالم للأندية لم تراعِ موعد انتهاء مشاركة اللاعبين مع منتخباتهم في كأس الأمم الإفريقية.

وأتم مرتجي خلال اجتماعه بمسئولي اللجنة المنظمة للبطولة على أن النادي الأهلي كان يتمنى وجود تنسيق بين فيفا وكاف تجاه مسئوليتيهما نحو البطولتين، والعمل على نجاحهما دون وقوع ضرر على أي من الأندية أو المنتخبات المشاركة.

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية يوم 3 من شهر فبراير المقبل بينما تختتم منافسات أمم إفريقيا يوم 6 من الشهر نفسه.

ويفتتح الأهلي مبارياته أمام مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير ضمن مباريات ربع النهائي.

الأهلي كأس العالم للأندية خالد مرتجي
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