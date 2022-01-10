انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1) - (0) أستون فيلا.. الشياطين إلى الدور التالي

الإثنين، 10 يناير 2022 - 21:42

كتب : FilGoal

سكوت مكتومناي - مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

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نهاية المباراة

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ق87. إصابة قوية لكونسا لاعب أستون فيلا في أنفه

ق66. تصدي من ديخيا لتسديدة مات كاش

ق59. هدف جديد ملغي لأستون فيلا عن طريق واتكنز لوجود حالة تسلل

الحكم يلغي الهدف بعد الرجوع للفيديو بسبب وجود حالة تسلل

ق50. جووووول التعادل لأستون فيلا عن طريق داني إنجز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. مارتينيز يتصدى لتسديدة لوك شو

ق30. العارضة تتصدى لتسديدة واتكينز

ق27. تصدي رائع من مارتينيز لتسديدة كافاني

ق18. تسديدة رائعة من مكجين وتصدي أروع من دي خيا

ق10. رأسية من مينج تابعها واتكينز بجانب المرمى

ق8. جوووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق مكتومناي برأسية

ق5. تسديدة من مكتومناي في يد الحارس

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر يونايتد أستون فيلا كأس الاتحاد الإنجليزي
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