تشكيل مانشستر يونايتد - كافاني وراشفورد يقدوان الهجوم.. وعودة لينديلوف

أعلن رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد قليل.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويقود إدينسون كافاني تشكيل مانشستر يونايتد برفقة ماسون جرينوود، بينما عاد فيكتور لينديلوف لخط الدفاع.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: دافيد دي خيا

الدفاع: دييجو دالوت - فيكتور لينديلوف - رافاييل فاران - لوك شو

الوسط: سكوت مكتومناي - فريد

الهجوم: ميسون جيرنوود - بورنو فيرنانديز - ماركوس راشفورد

أمامهم: إدينسون كافاني