بوفال رجل مباراة المغرب وغانا

الإثنين، 10 يناير 2022 - 20:18

كتب : FilGoal

سفيان بوفال - أندري أيو

حصل سفيان بوفال نجم منتخب المغرب على جائزة أفضل لاعب في مباراة غانا خلال كأس أمم إفريقيا.

وسجل بوفال هدف فوز المغرب على غانا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

ليتم اختياره من قبل اللجنة المنظمة للبطولة كأفضل لاعب في مباراة المغرب وغانا.

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وقال بوفال عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "كان الأهم هو الفوز بهذه المباراة، سجلت هدف الفوز وهو شيء يسعدني ،كنا عاقدين العزم على تحقيق هذا الفوز، وسنعمل على الفوز في المباراة المقبلة لإسعاد الشعب المغربي".

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أرقام بوفال

وخلال المباراة لمس بوفال الكرة 49 مرة، وخسر الكرة 13 مرة. ومرر 17 تمريرة من بينهم 14 بشكل صحيح بنسبة نجاح 82%.

وصنع خلال المباراة 6 فرص للتسجيل.

وأرسل بوفال 6 عرضيات من بنيهم 3 مكتملين بشكل صحيح بنسبة نجاح 50%.

كذلك أرسل 4 تمريرات طويلة منهم 3 بشكل صحيح.

وخلال المباراة أكمل بوفال مراوغة واحدة ناجحة من أصل مراوغتين.

وأخيرا حصل بوفال على 5 مخالفات لصالحه، وارتكب 6 أخطاء.

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