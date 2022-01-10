قذيفة بوفال تدمر النجوم

الإثنين، 10 يناير 2022 - 19:57

كتب : عمرو عبد المنعم

المغرب - غانا

رفض سفيان بوفال نجم منتخب المغرب أن تنتهي مباراة فريقه ضد غانا بالتعادل السلبي، وسجل هدفا قاتلا قاد به أسود أطلس لتحقيق الفوز الأول في كأس أمم إفريقيا.

وفاز منتخب المغرب على النجوم السوداء بهدف دون رد، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وتصدر منتخب المغرب مجموعته لحين نهاية المباراة الأخرى التي تجمع بين جزر القمر والجابون.

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هدف بوفال جاء في الوقت القاتل في الدقيقة 82 ليمنح المغرب فوزا هاما في ظل غياب العديد من لاعبيه بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

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وصف المباراة

بدأت المباراة بهدوء في اللعب ومستوى متوسط من الجانبين وكان أول تهديد على المرمى في الدقيقة 33 بتسديدة من سليم أملاح مرت بعيدا عن مرمى غانا.

ومن ركلة حرة مباشرة نفذها أشرف حكيمي ببراعة كاد رومان سايس قائد المغرب أن يسجل هدفا لفريقه بضربة رأسية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 39.

وقبل نهاية الشوط الأول جاء التهديد الأول من غانا على مرمى ياسين بونو بتسديدة من جوزيف بينتسل لكن الكرة مرت بعيدا.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمر الهدوء في اللعب مع بداية الشوط الثاني من جانب المنتخبين دون خطورة على المرمى.

ومن هجمة مرتدة سريعة للمغرب وصلت الكرة إلى سفيان بوفال داخل منطقة الجزاء الذي حاول وضعها في المرمى لكن الدفاع أبعدها لركنية في الدقيقة 55.

وشهدت الدقيقة 72 أخطر فرصة في المباراة بتسديدة رائعة من جوزيف بينتسل مهاجم غانا من أمام منطقة الجزاء.

لكن الحارس المتألق ياسين بونو أبعدها ببراعة وأنقذ شباك المغرب من هدف مؤكد.

وتعرض أندري أيو مهاجم وقائد غانا لإصابة قوية في الرأس بعد اصطدام مع رومان سايس وخرج لتلقي العلاج قبل أن يعود ويستكمل المباراة.

ضربة قاتلة

وأثناء ما كان الجميع يستعد لنهاية المباراة بالتعادل السلبي كان للنجم سفيان بوفال رأيا آخر.

ووصلت الكرة إلى بوفال داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82 في محاولة هجومية لمنتخب المغرب، ليسدد كرة قوية بالقدم اليمنى تذهب على يمين الحارس وتعلن عن هدف فوز المغرب.

عقب الهدف دفع المدير الفني لمنتخب غانا بـ3 تبديلات دفعة واحدة في محاولة لتنشيط الهجوم وإحراز هدف التعادل.

وكاد البديل سفيان رحيمي أن يسجل الهدف الثاني للمغرب بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس تصدى للكرة ببراعة.

ولم يكن الوقت المتبقي كافيا أمام غانا لتسجل التعادل، ومر دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.

منتخب المغرب يلعب في الجولة الثانية لدور المجموعات ضد جزر القمر، بينما يواجه منتخب غانا نظيره الجابون.

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