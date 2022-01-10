رسالة غاضبة من مبابي بسبب السخرية من مشجعة باريس سان جيرمان

أرسل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان رسالة غاضبة إلى بعد الأشخصاص الذين سخروا من مشجعة للفريق طالبت ببقاؤه في النادي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وأرسلت طفلة تدعى كاميل من مشعجي باريس سان جيرمان ت رسالة عبر مقطع فيديو لمبابي تطالبه فيها بالبقاء في النادي.

كاميل تبلغ من العمر 8 سنوات وتعاني من مرض نادر.

وجاءت رسالة كاميل إلى مبابي كالآتي

في باريس وفرنسا يوجد الملايين من الجماهير الذين يحبوك كثيرا مثلي، لذلك من فذلك استمر في باريس سان جيرمان واجعلنا نستمر في الحلم لمدة طويلة، أتمنى لك عام جيد مع باريس سان جيرمان وفرنسا".

وبعد ظهور مقطع الفيديو سخر عدد من مستخدمي تويتر من كاميل بدون سبب الأمر الذي دفع مبابي للرد على التعليقات المسيئة برسالة غاضبة في تغريدة ردا عليهم.

وقال مبابي في تغريدته: "أتمنى لكي أيضا سنة جديدة سعيدة يا صغيرتي كاميل، استمري في القتال كما أنتي فانتي تعطيننا جميعا درسا في الحياة، ذلك العنف في التعليقات حول طفلة، نحن بالفعلقد وصلنا إلى الحضيض".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وأصبح اللاعب حرا في التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني منذ بداية شهر يناير الحالي.