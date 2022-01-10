وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب

الإثنين، 10 يناير 2022 - 19:08

كتب : أحمد الخولي

منتخب المغرب - كأس العرب - بدر بانون

نفى كريم بلق وكيل بدر بانون مدافع منتخب المغرب والنادي الأهلي وجود أزمة في الجهاز التنفسي أو القلب كما يتردد في بعض وسائل الإعلام.

بدر بانون

النادي : الأهلي

المغرب

وكان منتخب المغرب قد استبعد بدر بانون من القائمة بسبب الإصابة واستدعاء أشرف بنشرقي جناح الزمالك بدلا منه.

وقال كريم بلق لـ FilGoal.com: "بدر بانون يعاني من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا".

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وكشف وكيل بدر بانون "اللاعب يحتاج للراحة من 3 إلى 4 أسابيع".

وشدد "لا توجد أزمة بالجهاز التنفسي أو بالقلب كما يتردد في بعض وسائل الإعلام".

واختتم وكيل بانون تصريحاته "بدر بانون يحتاج للراحة فقط".

وغاب بانون عن مران منتخب المغرب أمس الأحد بسبب الإصابة وفضل وحيد خليلوزيتش مدرب أسود الأطلس إراحته.

وكان مصدر من الاتحاد المغربي قد كشف لـ FilGoal.com أسباب استبعاد بانون. (من هنا)

وأشارت بعض التقارير المغربية إلى استبعاد بانون بسبب مضاعفات فيروس كورونا مما تسبب في مشاكل بالقلب وهو ما نفاه وكيله.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة بجوار كل من غانا والجابون وجزر القُمر.

ويعاني منتخب المغرب من إصابات عضلية وأخرى متعلقة بفيروس كورونا وصلت إلى 15 حالة.

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