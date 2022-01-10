مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: بدر بانون خارج كأس أمم إفريقيا.. وبنشرقي بدلا منه

لن يكون بمقدور بدر بانون مدافع منتخب المغرب ارتداء قميص منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2021 للإصابة.

بدر بانون النادي : الأهلي المغرب

وكشف مصدر من الاتحاد المغربي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الإثنين "بدر بانون تعرض لإصابة لن يكون بمقدوره المشاركة بسببها في البطولة".

وواصل "فترة علاج بانون تحتاج لثلاثة أسابيع وبالتالي تقرر استبداله".

وأتم "أشرف بنشرقي هو بديل بانون في منتخب المغرب".

ولم يكشف المصدر طبيعة إصابة بدر بانون التي تعرض لها في معسكر منتخب المغرب.

وكان الزمالك أعلن قبل وقت قليل تلقيه إخطارا رسميا من المغرب يطلب خلاله سفر أشرف بنشرقي إلى الكاميرون للانضمام لبعثة أسود الأطلس.

وغاب بانون عن مران منتخب المغرب أمس الأحد بسبب الإصابة وفضل وحيد خليلوزيتش مدرب أسود الأطلس إراحته.