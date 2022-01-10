بعد الاجتماع مع وزير الرياضة.. كيشو لـ في الجول: أعدكم بذهبية باريس

الإثنين، 10 يناير 2022 - 18:42

كتب : محمد سمير

محمد إبراهيم السيد (كيشو) - مصارعة

وعد محمد إبراهيم "كيشو" لاعب منتخب مصر للمصارعة الجماهير المصرية بتحقيق ذهبية أولمبياد باريس 2024.

وكان كيشو قد حقق برونزية أولمبياد طوكيو 2020 في منافسات المصارعة الرومانية.

واجتمع كيشو مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس الأحد لبحث استعدادات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

أخبار متعلقة
رئيس المريخ لـ في الجول: لا صحة لرحيل المدير الفني.. الفريق في مصر استعدادا لضربة البداية سفير مصر بالكاميرون يكشف لـ في الجول الطلب الذي أصر عليه وائل جمعة أمم إفريقيا - منتخب مصر بلا كورونا جناح نيجيريا: نحترم كل ما حققه صلاح.. ونحذر خطورة كل لاعبي مصر

وقال كيشو في تصريحات لـ FilGoal.com: "أعدكم بميدالية ذهبية في أولمبياد باريس".

وكان كيشو قد وجه رسالة غاضبة بسبب التجاهل والإهمال الذي يتعرض له خلال الفترة الأخيرة حتى قبل تحقيق الميدالية البرونزية. (تفاصيل من هنا)

وأضاف "أتوجه بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة والقيادة السياسية بسبب الاهتمام الدائم".

واختتم تصريحاته "أشكرهم بتوفير كافة الدعم لضمان استمرارية تحقيق الميداليات في مختلف المحافل".

ويعد كيشو من أبرز لا عبى المصارعة في مصر في الفترة الأخيرة بعد تحقيق الميدالية البرونزية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك في منافسات المصارعة لوزن 67 كجم، وأيضاً بعد الحصول على لقب أفضل مصارع روماني أقل من 23 سنة، لعام 2019 من الاتحاد الدولي للمصارعة.

مصارعة رومانية كيشو وزارة الرياضة
نرشح لكم
علي فرج بطلا لـ هيوستن المفتوحة للاسكواش كرة طائرة - الزمالك يصرف جزء من مستحقات اللاعبين مصارعة - أشرف صبحي يستقبل كيشو ويؤكد دعم وزارة الرياضة لتحقيق إنجازات جديدة كرة سلة - الزمالك يحقق الانتصار الثاني تواليا.. وصراع ثلاثي على الصدارة
أخر الأخبار
كروس يكشف 3 شروط للاستمرار في ريال مدريد 16 دقيقة | الدوري الإسباني
وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب 18 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - إيجابية مسحة جمال علام في الكاميرون 33 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بعد الاجتماع مع وزير الرياضة.. كيشو لـ في الجول: أعدكم بذهبية باريس 44 دقيقة | رياضات أخرى
سيسيه: أهنئ زيمبابوي.. وهذا الفوز لشعبنا ومحبي السنغال في الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر مدرب السودان: المفاجآت واردة في أمم إفريقيا ونحن مؤهلون لها.. ولا يوجد منتخب ضعيف ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اتحاد الكرة يلغي قرار إقامة مباريات الدرجة الثانية في رمضان ساعة | الدرجة الثانية
مران الزمالك – ممر شرفي لـ عبد الشافي وعبد الله جمعة.. وانتظام عمر السعيد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 المنتخب يعلن: إصابة إبراهيم عادل بكورونا وطلب استبدال محمد حمدي.. وإيجابية مسحة 3 إداريين 3 تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 4 موسكاتيللي: أتمنى تمثيل منتخب مصر على حساب إيطاليا.. وهذه تفاصيل أزمة جواز السفر