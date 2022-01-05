مصارعة - كيشو في رسالة غاضبة: لدي الفرصة استكمل طريقي في مكان أخر

وجه محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو رسالة غاضبة عبر حسابه الرسمي.

واشتكى كيشو من الإهمال الذي يتعرض له خلال الفترة الأخيرة حتى قبل تحقيق الميدالية البرونزية.

وكان كيشو ضمن ستة أبطال مصريين حققوا ميداليات أولمبية في طوكيو 2020، إذ فاز ببرونزية المصارعة الرومانية.

وكتب كيشو عبر حسابه على إنستجرام اليوم: "توضيح للجميع، لسه عندي الفرصة والصلاحية إني أكمل طريقي في مكان تاني".

وأوضح كيشو في رسالة سابقة "قبل نهائي بطولة عالم وكان معي مدربي فقط لا غير، وبالطبع حتى الأولمبياد على هذا الحال، ليعلم الناس حجم المعاناة التي كنت أمر بها".

وشدد كيشو "لم يكن الأمر بالساهل ولكن في النهاية ربنا كبير وجبر بخاطري أنا ومدربي".

وتابع كيشو "تخيلوا معي، أنت وحدك في صالة وليس معك أحد للتدريب وتستعد لحدث كبير مثل الأولمبياد وتعاني نفسيا وغير جاهز وعليك الكثير من الضغوط من أجل تحقيق الميدالية".

واختتم تصريحاته "حتى فترة تواجدي في مصر كلها كانت معاناة بمعنى الكلمة ولوحدي ولكن ربنا عوضنا بعد صبر وتحمل وإصرار وحققنا هدفنا وهو الميدالية الأولمبية الغالية علينا".