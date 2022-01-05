مصارعة - كيشو في رسالة غاضبة: لدي الفرصة استكمل طريقي في مكان أخر

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 20:50

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم السيد (كيشو) - مصارعة

وجه محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو رسالة غاضبة عبر حسابه الرسمي.

واشتكى كيشو من الإهمال الذي يتعرض له خلال الفترة الأخيرة حتى قبل تحقيق الميدالية البرونزية.

وكان كيشو ضمن ستة أبطال مصريين حققوا ميداليات أولمبية في طوكيو 2020، إذ فاز ببرونزية المصارعة الرومانية.

أخبار متعلقة
مصارعة - سمر حمزة تحقق برونزية تاريخية في بطولة العالم أولمبياد طوكيو – ضياء جودة يخسر فرصة المنافسة على برونزية المصارعة أولمبياد طوكيو 2020 - ضياء جودة يتأهل للترضية في المصارعة الحرة.. وموعد مشاركته أولمبياد طوكيو – عمرو رضا يخسر ربع نهائي المصارعة.. وينتظر الترضية

وكتب كيشو عبر حسابه على إنستجرام اليوم: "توضيح للجميع، لسه عندي الفرصة والصلاحية إني أكمل طريقي في مكان تاني".

وأوضح كيشو في رسالة سابقة "قبل نهائي بطولة عالم وكان معي مدربي فقط لا غير، وبالطبع حتى الأولمبياد على هذا الحال، ليعلم الناس حجم المعاناة التي كنت أمر بها".

وشدد كيشو "لم يكن الأمر بالساهل ولكن في النهاية ربنا كبير وجبر بخاطري أنا ومدربي".

وتابع كيشو "تخيلوا معي، أنت وحدك في صالة وليس معك أحد للتدريب وتستعد لحدث كبير مثل الأولمبياد وتعاني نفسيا وغير جاهز وعليك الكثير من الضغوط من أجل تحقيق الميدالية".

واختتم تصريحاته "حتى فترة تواجدي في مصر كلها كانت معاناة بمعنى الكلمة ولوحدي ولكن ربنا عوضنا بعد صبر وتحمل وإصرار وحققنا هدفنا وهو الميدالية الأولمبية الغالية علينا".

مصارعة مصارعة رومانية محمد إبراهيم كيشو طوكيو 2020
نرشح لكم
كرة طائرة - تقرير إيطالي: ندى معوض تقترب من الدوري السويسري كرة سلة - كيجو يتحدث عن سبب شكوى الزمالك.. وتأثير ذلك على نتائج الدوري اتحاد السلة لـ في الجول: كيجو تقدم بشكوى ضد الزمالك.. والموقف إذا تم فسخ التعاقد كرة سلة - أبو فريخة: روي كان اختيارنا الأول.. نشكر وزارة الرياضة على الدعم
أخر الأخبار
مباشر كأس الرابطة - تشيلسي ضد توتنام دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسالة ووعد من وزير الرياضة لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. وتعليق من صلاح وكيروش 6 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الزمالك يعلن قدوم لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة أعمال الإدارات السابقة 23 دقيقة | مصر
تشكيل ريال مدريد - هازارد أساسي ورودريجو وماريانو في الهجوم أمام ألكويانو 27 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل - لوكاكو يعود لـ هجوم تشيلسي بعد نهاية أزمته.. وتوتنام بالقوة الضاربة في كأس الرابطة 41 دقيقة | أوروبا
مصارعة - كيشو في رسالة غاضبة: لدي الفرصة استكمل طريقي في مكان أخر 44 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب سيراليون لـ في الجول: هذا سبب رفض نجم تشيلسي اللعب في أمم إفريقيا.. ونحاول الهروب من أزمة 56 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر في إسبانيا - ليناريس (1) -(0) برشلونة.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 2 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني