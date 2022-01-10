رئيس المريخ لـ في الجول: لا صحة لرحيل المدير الفني.. الفريق في مصر استعدادا لضربة البداية

الإثنين، 10 يناير 2022 - 17:56

كتب : بسام أبو بكر

أيمن أشرف - المريخ - الأهلي

نفى حازم مصطفى رئيس المريخ السوداني رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرازيلي ليوناردو نيفا.

وكانت قد أشارت تقارير سودانية إلى رحيل الجهاز الفني والبحث عن مدير فني جديد.

وقال رئيس المريخ لـ FilGoal.com: "لا صحة تماما لأنباء رحيل الجهاز الفني للفريق".

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وأضاف "الأمور تسير بشكل جيد والمدرب الأجنبي مستمر ولا يوجد أي تفكير أو نية حاليا لرحيله".

وتابع حازم مصطفى "المريخ يعسكر ويستعد في مصر لضربة بداية دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا".

واختتم تصريحاته "أصل إلى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة للانضمام إلى معسكر الفريق".

ويتواجد نادي المريخ رفقة الأهلي، والهلال، وماميلودي صنداونز، ضمن المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

ولم يحدد فريق المريخ السوداني ملعبه في دوري الأبطال بشكل نهائي وكشف في وقت سابق احتمالية اللعب في مصر أو إثيوبيا أو المغرب.

دوري أبطال إفريقيا المريخ الأهلي
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