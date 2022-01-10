منافس مصر - مدرب السودان: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وهكذا خدمتنا القرعة

الإثنين، 10 يناير 2022 - 16:35

كتب : حامد وجدي

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أبدى محسن سيد المدرب العام لمنتخب السودان اعتقاده بأن منتخب مصر مرشح للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا (الكاميرون 2021).

وقال المدرب العام للمنتخب السوداني في تصريحاته عبر إذاعة ميجا إف إم: "منتخب مصر يلعب في صفوفه أفضل لاعب في العالم".

ويشير سيد هنا إلى محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر.

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وأضاف "على الورق منتخب مصر أفضل من نيجيريا وهو الأقرب للفوز لكن كرة القدم يحدث فيها مفاجآت دائما".

وأوضح "أتمنى فوز منتخب مصر بكل تأكيد"

وعن مواجهة غينيا بيساو رد قال: "منتخب غينيا ليس غريبا علينا فقد تقابلنا مرتين في التصفيات منذ شهر، لكننا نقوم ببناء جيل قوي للمستقبل وجميع اللاعبين يشاركون في بطولة كبيرة للمرة الأولى".

واختتم حديثه قائلا: "القرعة خدمتنا بمواجهة مصر في آخر مباراة في المجموعة".

ويفتتح منتخب مصر منافساته في المجموعة الرابعة غدا -الثلاثاء- بمواجهة نيجيريا، بينما يلعب منتخب السودان ضد غينيا.

ويلتقي المنتخبين المصري والسوداني في التاسع عشر من يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

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