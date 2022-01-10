جناح نيجيريا: نحترم كل ما حققه صلاح.. ونحذر خطورة كل لاعبي مصر

يؤمن موزيس سيمون جناح منتخب نيجيريا بأن خطورة المنتخب المصري لا تتمثل في محمد صلاح فقط.

ويفتتح المنتخب المصري مشواره في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء.

وقال سيمون في تصريحات لموقع TribalFootball يوم الأحد: "المباراة الأولى أمام مصر مهمة للغاية".

وأضاف جناح نانت "كلنا نعلم أن منتخب مصر خصم قوي للغاية".

وتابع "الكل يتحدث عن محمد صلاح، هو لاعب جيد بالطبع ونحترم كل إنجازاته".

وواصل "خلال المباراة سنرى ما يتطلبه الأمر، سنركز على أداءنا وليس على محمد صلاح".

وأتم "نحذر خطورة كل لاعبي مصر، فكل لاعب بمنتخب الفراعنة خطير مثل منتخب نيجيريا".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

video:1