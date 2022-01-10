المنتخب بألوان علم مصر ضد نيجيريا

الإثنين، 10 يناير 2022 - 12:48

كتب : FilGoal

قميص منتخب مصر أمم إفريقيا 2021 (نفس قميص كأس العرب)

يخوض منتخب مصر مباراته الأولى في كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون ضد نيجيريا، بزيه التقليدي.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، بألوان علم مصر.

ويرتدي منتخب نيجيريا الطاقم الأخضر الكامل.

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جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة الذي تم عبر تطبيق زووم تنفيذا لسياسة اللجنة المنظمة بالتباعد قدر الإمكان لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

تابع الاجتماع من الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب المصري وعمرو سالمان اداري الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.

ويبدأ منتخب مصر مشواره بلقاء نيجيريا يوم الثلاثاء في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

وتتواجد مصر في مجموعة واحدة مع نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

نيجيريا مصر كأس أمم إفريقيا
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