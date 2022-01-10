مؤتمر بلماضي: ثنائي جزائري قد يغيب أمام سيراليون بسبب المرض

الإثنين، 10 يناير 2022 - 12:16

كتب : FilGoal

جمال بلماضي - مدرب الجزائر

كشف جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر إمكانية غياب لاعبين اثنين من فريقه أمام سيراليون في كأس الأمم الإفريقية بسبب المرض.

يستعد منتخب الجزائر حامل اللقب لمواجهة سيراليون يوم الثلاثاء.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "هناك ثنائي مريض، وسنرى حالته في الساعات القليلة المقبلة".

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وأضاف "لن أكشف عن أسماءهما".

وأكمل "رامي بن سبعيني لم يتدرب معنا لأنه يشعر بالمرض، لكنه لا يعاني من أعراض فيروس كورونا".

واستمر بلماضي "لم أقرر حتى الآن إن كان رامي سيشارك أمام سيراليون أم لا".

وكانت شبكة beIN sports قد أوضحت في تقرير لها أن المسحة التي خضع لها منتخب الجزائر يوم الأحد جاءت نتيجتها سلبية لجميع أفراد البعثة.

وشدد مدرب الجزائر "نحن في الكاميرون من أجل الحفاظ على لقبنا والتتويج بلقب جديد".

وتابع "المهمة لن تكون سهلة بالنسبة لنا، لأن المنتخبات جميعها تريد التتويج، لكن لدينا طموحات كبيرة".

واستدرك "تقنية الفيديو ستسمح بوجود قرارات خاطئة أقل حتى وإن كانت الأمور لن تبدو مثالية، فاستخدامها منذ الأدوار الأولى للمنافسة يبدو خيارا موفقا".

وواصل جمال "علينا توخي الحذر من منتخب سيراليون، فلا توجد منتخبات صغيرة في إفريقيا"

وأتم "في حالة التراخي سندفع الثمن غاليا، يتوجب علينا عدم التقليل من أي من هذه المنتخبات".

وتتواجد الجزائر ضمن المجموعة الخامسة مع كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون.

الجزائر جمال بلماضي سيراليون
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