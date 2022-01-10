كلوب: تياجو ألكانتارا لن يغيب حتى نهاية الموسم

الإثنين، 10 يناير 2022 - 11:25

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في بورتو

لا يتوقع يورجن كلوب مدرب ليفربول غياب لاعبه تياجو ألكانتارا لفترة طويلة.

كان الدولي الإسباني قد غاب عن صفوف الريدز في المباريات الثلاثة الأخيرة بداعي الإصابة، في ظل تقارير أشارت إلى غيابه حتى نهاية الموسم.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه": "لن يغيب تياجو حتى نهاية الموسم، أعتقد أنه سيعود قبل مارس".

أخبار متعلقة
الفوز الثامن على التوالي.. شكرينيار ينقذ إنتر من فخ لاتسيو ريمونتادا يوفنتوس تكتمل أمام روما في لقاء الأحداث المثيرة أرسنال يودع كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا تأجيل مباراة إيفرتون وليستر سيتي بسبب كورونا

وأضاف "إنها إصابة في الفخذ، وهذا النوع من الإصابات يحتاج لبعض الوقت".

وأكمل "تياجو لم يتدرب هذا الأسبوع، ولكن من المنتظر أن يبدأ برنامجه التأهيلي يوم الإثنين".

وأتم المدرب الألماني "سنرى كيف ستسير الأمور بعد ذلك. لكن الأكيد أنه لن يغيب حتى نهاية الموسم".

ليفربول يورجن كلوب تياجو ألكانتارا
نرشح لكم
تأجيل مباراة إيفرتون وليستر سيتي بسبب كورونا أرسنال يودع كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا شيرار يختار محمد صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا بالدوري الإنجليزي حتى منتصف الموسم إصابة مدافع ليفربول بفيروس كورونا
أخر الأخبار
مؤتمر بلماضي: ثنائي جزائري قد يغيب أمام سيراليون بسبب المرض 23 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصر هزمت نيجيريا مرتين في أولى مبارياتها بـ كأس إفريقيا.. ولم تخسر الافتتاح منذ 20 عاما 25 دقيقة | تقرير في الجول
مدافع يوفنتوس: شخصية البيانكونيري تظهر عندما نجد أنفسنا في مأزق 59 دقيقة | الدوري الإيطالي
طلعت يوسف: أخطأت بالتعاقد مع الإسماعيلي ساعة | مصر
كلوب: تياجو ألكانتارا لن يغيب حتى نهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
نجم نيجيريا السابق لـ في الجول: محمد صلاح يستطيع قيادة مصر للنهائي.. والمجموعة في المتناول ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
رئيس الاتحاد: إبراهيم حسن تحدث معي بشأن التعاقد مع محمود وحيد ساعة | ميركاتو
كوبر: حاولت حل أزمة حسام غالي.. وطلبت استبعاد رمضان صبحي من كأس إفريقيا 2017 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي 4 المنتخب يعلن: إصابة إبراهيم عادل بكورونا وطلب استبدال محمد حمدي.. وإيجابية مسحة 3 إداريين