كلوب: تياجو ألكانتارا لن يغيب حتى نهاية الموسم

لا يتوقع يورجن كلوب مدرب ليفربول غياب لاعبه تياجو ألكانتارا لفترة طويلة.

كان الدولي الإسباني قد غاب عن صفوف الريدز في المباريات الثلاثة الأخيرة بداعي الإصابة، في ظل تقارير أشارت إلى غيابه حتى نهاية الموسم.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه": "لن يغيب تياجو حتى نهاية الموسم، أعتقد أنه سيعود قبل مارس".

وأضاف "إنها إصابة في الفخذ، وهذا النوع من الإصابات يحتاج لبعض الوقت".

وأكمل "تياجو لم يتدرب هذا الأسبوع، ولكن من المنتظر أن يبدأ برنامجه التأهيلي يوم الإثنين".

وأتم المدرب الألماني "سنرى كيف ستسير الأمور بعد ذلك. لكن الأكيد أنه لن يغيب حتى نهاية الموسم".