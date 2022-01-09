تأجيل مباراة إيفرتون وليستر سيتي بسبب كورونا

الأحد، 09 يناير 2022 - 21:29

كتب : FilGoal

إيفرتون وليستر سيتي

أعلن الاتحاد الإنجليزي تأجيل مباراة إيفرتون وليستر سيتي والتي كان من المقرر إقامتها 11 يناير المقبل.

وتأجلت المباراة بسبب عدم وجود عدد متاح من اللاعبين في فريق ليستر سيتي.

وارتفع عدد المباريات المؤجلة في البريميرليج بسبب تفشي فيروس كورونا إلى 17 مباراة الآن.

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ويتواجد إيفرتون في المركز الـ15 للدوري المصري برصيد 19 نقطة.

بينما يحتل ليستر سيتي المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

ومن المنتظر أن تلعب مباراتين مؤجلتين الأسبوع المقبل بمواجهة بين ساوثامبتون وبرينتفورد، ووست هام ونورويتش سيتي.

إيفرتون ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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