أرسنال يودع كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا

ودع أرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا بعد الخسارة أمام نوتنجهام فريق الدرجة الثانية.

وخسر أرسنال بهدف دون مقابل في الوقت القاتل من اللقاء ضمن مباريات دور الـ64 من كأس الاتحاد.

وسجل لويس جرابان هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 ليقتل حظوظ أرسنال ويصعد بفريقه للدور الرابع.

ويلعب نوتنجهام أمام فريق ليستر سيتي في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخاض أرسنال اللقاء بتشكيل يمزج بين البدلاء والأساسيين إذ حرس لينو عرين الجانرز.

ورغم سيطرة أرسنال على الكرة أغلب فترات اللقاء إلا أن نوتنجهام نجح في خطف الفوز.

وجاءت قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي كالآتي:

ليفربول أمام كارديف سيتي

مانشستر سيتي أمام فولام

تشيلسي أمام بلايموث

الفائز من مانشستر يونايتد وأستون فيلا أمام ميدلزبره

ليستر سيتي أمام نوتنجهام فورست

توتنام أمام برايتون

إيفرتون أمام برينتفورد

وست هام يونايتد أمام كيدرمنيستر

ولفرهامبتون أمام نورويتش سيتي

ساوثامبتون أمام كوفنتري سيتي

ستوك سيتي أمام ويجان أثليتك

كريستال بالاس أمام هارتليبول

هدرسفيلد أمام بارنسلي

كوينز بارك رينجرز أمام بيتربوروه

كامبريدج أمام لوتون يونايتد

بورنموث أمام بورهام وود