مصارعة - أشرف صبحي يستقبل كيشو ويؤكد دعم وزارة الرياضة لتحقيق إنجازات جديدة

الأحد، 09 يناير 2022 - 20:57

كتب : FilGoal

اجتماع أشرف صبحي مع كيشو بطل المصارعة

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعب محمد إبراهيم الشهير بـ "كيشو" لاعب منتخب مصر للمصارعة لبحث استعدادات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكان كيشو قد وجه رسالة غاضبة بسبب التجاهل والإهمال الذي يتعرض له خلال الفترة الأخيرة حتى قبل تحقيق الميدالية البرونزية. (تفاصيل من هنا)

وشدد أشرف صبحي خلال اللقاء مع كيشو: "الدولة تقف خلف كل الأبطال المصريين الذين يحققون الإنجازات ويرفعون علم مصر عالياً في جميع المحافل الدولية، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية والدولة المصرية والاتحادات الرياضية المختلفة لجميع اللاعبين".

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وأشار أشرف صبحي إلى ان وزارة الشباب والرياضة لن ولم تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم والمساندة لكافة اللاعبين والرياضيين.

ووجه الوزير خلال لقاؤه بالبطل المصري، بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لتحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية، مشيراً الي أن فترة الإعداد للاعبين المصريين ستكون على المستوى المطلوب حسب الخطة المعده من خلال التنسيق بين الوزارة والاتحادات الرياضية.

من جانبه، وجه اللاعب محمد إبراهيم السيد الشهير بـ "كيشو" الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة والقيادة السياسية؛ للاهتمام الدائم وتوفير كافة أوجه الدعم لضمان استمرارية تحقيق الميداليات العالمية في مختلف المحافل.

ويعد كيشو من أبرز لا عبى المصارعة في مصر في الفترة الأخيرة بعد تحقيق الميدالية البرونزية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك في منافسات المصارعة لوزن 67 كجم، وأيضاً بعد الحصول على لقب أفضل مصارع روماني أقل من 23 سنة، لعام ٢٠١٩ من الاتحاد الدولي للمصارعة.

مصارعة رومانية كيشو أشرف صبحي
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