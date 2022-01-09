فينسنت أبو بكر رجل مباراة افتتاح أمم إفريقيا

حصل فينسنت أبو بكر مهاجم وقائد منتخب الكاميرون على جائزة أفضل لاعب في مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا.

وفاز منتخب الكاميرون على بوركينا فاسو بهدفين لهدف، في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2021. (طالع التفاصيل)

وسجل أبو بكر ثنائية فوز الكاميرون على ضيفه بوركينا فاسو. بينما سجل جوستافو سانجاري هدف بوركينا فاسو.

ثنائية فوز الكاميرون على بوركينا جاءت من ركلتي جزاء سددهما القائد فينسنت أبو بكر.

ورفع أبو بكر رصيده من الأهداف في كأس أمم إفريقيا مع الكاميرون إلى الهدف رقم 3.

ويستعد الكاميرون لمواجهة إثيوبيا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة يوم 13 يناير الجاري.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة الأولى بعد قليل بين إثيوبيا وكاب فيردي.