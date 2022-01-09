فينسنت أبو بكر رجل مباراة افتتاح أمم إفريقيا

الأحد، 09 يناير 2022 - 20:09

كتب : FilGoal

هدف فينسينت أبو بكر أمام بوركينا فاسو

حصل فينسنت أبو بكر مهاجم وقائد منتخب الكاميرون على جائزة أفضل لاعب في مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا.

فينسنت أبو بكر

النادي : الكاميرون

الكاميرون

وفاز منتخب الكاميرون على بوركينا فاسو بهدفين لهدف، في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2021. (طالع التفاصيل)

وسجل أبو بكر ثنائية فوز الكاميرون على ضيفه بوركينا فاسو. بينما سجل جوستافو سانجاري هدف بوركينا فاسو.

ثنائية فوز الكاميرون على بوركينا جاءت من ركلتي جزاء سددهما القائد فينسنت أبو بكر.

ورفع أبو بكر رصيده من الأهداف في كأس أمم إفريقيا مع الكاميرون إلى الهدف رقم 3.

ويستعد الكاميرون لمواجهة إثيوبيا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة يوم 13 يناير الجاري.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة الأولى بعد قليل بين إثيوبيا وكاب فيردي.

فينسنت أبو بكر الكاميرون بوركينا فاسو كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا أمم إفريقيا - مؤتمر سيسيه: غيابات كورونا ليست عذرا لمنتخب السنغال.. سنفوز من أجلهم مباشر في إفريقيا - إثيوبيا (0) - (1) كاب فيردي.. تسديدة خطيرة من داجانشو أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو المساعد: كنا نستحق نقطة على الأقل أمام الكاميرون
أخر الأخبار
إعارة كهربا إلى هاتاي سبور التركي 22 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - كهربا يسافر تركيا خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي في نادي هاتاي 25 دقيقة | الدوري المصري
ريمونتادا يوفنتوس تكتمل أمام روما في لقاء الأحداث المثيرة 40 دقيقة | الدوري الإيطالي
تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 42 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تذكرتي تطرح تذاكر مباريات كأس الرابطة 47 دقيقة | الدوري المصري
تأجيل مباراة إيفرتون وليستر سيتي بسبب كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
أرسنال يودع كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - مؤتمر سيسيه: غيابات كورونا ليست عذرا لمنتخب السنغال.. سنفوز من أجلهم ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي 4 المنتخب يعلن: إصابة إبراهيم عادل بكورونا وطلب استبدال محمد حمدي.. وإيجابية مسحة 3 إداريين