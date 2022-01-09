الزئير الأول

الأحد، 09 يناير 2022 - 19:57

كتب : عمرو عبد المنعم

الكاميرون ضد بوركينا فاسو

فاز منتخب الكاميرون على بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف، في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية 2021 المقامة في الكاميرون.

وحصد منتخب الكاميرون أول 3 نقاط له في المجموعة الأولى التي تضم أيضا كاب فيردي وإثيوبيا.

ولم ينجح المنتخب المضيف في الفوز على أصحاب الأرض في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للمرة الـ12 على التوالي.

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وذلك منذ فوز الكاميرون على بوركينا فاسو مستضيف بطولة الأمم عام 1998.

ثنائية الكاميرون سجلها القائد فينسينت أبو بكر، بينما سجل هدف بوركينا الوحيد جوستافو سانجاري.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بشكل حماسي مبكرا وحصل ستيف ياكو مدافع منتخب بوركينا فاسو على بطاقة صفراء في الدقيقة الأولى بعد تدخل قوي على كولينز فاي مهاجم الكاميرون.

وهدد فينسنت أبو بكر قائد الكاميرون مرمى بوركينا بعدما راوغ الدفاع وسدد كرة ذهبت بعيدا.

وعلى عكس سير اللعب نجح منتخب بوركينا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق جوستافو سانجاري.

وجاء الهدف بعد عدة محاولات على مرمى الكاميرون، لتصل الكرة إلى بيرتراند تراوري الذي أرسل عرضية قابلها جوستافو سانجاري بتسديدة في الشباك.

وانتفض أسود الكاميرون للهجوم وحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء في الدقيقة 37 بعدما تمت عرقلة زامبو أنجيسا من قبل قائد بوركينا بيرتارند تراوري.

ولم يحتسب الحكم الجزائري مصطفى غربال ركلة الجزاء، ليعود لمراجعة اللعبة في الفيديو بعد توقف اللعب ويقرر احتساب المخالفة للكاميرون.

وتقدم فينسنت أبو بكر لتسديد الركلة وسجل هدف التعادل للكاميرون في الدقيقة 40.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل منتخب الكاميرون على ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة نوهو تولو مدافع الكاميرون الأيسر من قبل إيسوفو دايو.

ومرة ثانية تقدم أبو بكر قائد الكاميرون لتسديد الكرة ووضعها على يمين الحارس مسجلا هدف تقدم الأسود غير المروضة.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الكاميرون بثنائية مقابل هدف.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني هدد تراوري مرمى الكاميرون بتسديدة من ركلة حرة مباشرة أبعدها أونانا حارس الكاميرون إلى ركلة ركنية.

واستمرت خطورة بوركينا فاسو وكاد أداما جوريا أن يسجل التعادل في الدقيقة 54 بعد متابعة لركلة حرة نفذت داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع الكاميرون أبعد الكرة.

ومن هجمة مرتدة سريعة سجل منتخب الكاميرون الهدف الثالث للقائد فينسنت أبو بكر، لكن الحكم مصطفى غربال لم يحتسب الهدف.

وانتظر للتأكد من عدم صحة الهدف قبل أن يشير إلى استكمال اللعب بسبب وجود حالة تسلل.

وبعد دخوله الملعب ومن أول لمسة له أطلق كلينتون إينجي تسديدة صاروخية كادت تسفر عن الهدف الثالث للكاميرون، لكن الكرة مرت جوار القائم.

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز أسود الكاميرون على خيول بوركينا فاسو.

الكاميرون بوركينا فاسو كأس أمم إفريقيا فينسنت أبو بكر
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