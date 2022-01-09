مواجهات في المتناول للكبار.. قرعة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي
الأحد، 09 يناير 2022 - 19:06
كتب : FilGoal
أقيمت قرعة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم لموسم 2021-2022.
وصعد ليفربول وتوتنام إلى الدور الرابع اليوم. (طالع التفاصيل)
وتلعب مباريات الدور الرابع 5 فبراير المقبل.
وجاءت القرعة كالتالي:
ليفربول أمام كارديف سيتي
مانشستر سيتي أمام فولام
تشيلسي أمام بلايموث
الفائز من مانشستر يونايتد وأستون فيلا أمام ميدلزبره
الفائز من أرسنال وليستر سيتي أمام نوتنجهام فورست
توتنام أمام برايتون
إيفرتون أمام برينتفورد
وست هام يونايتد أمام كيدرمنيستر
ولفرهامبتون أمام نورويتش سيتي
ساوثامبتون أمام كوفنتري سيتي
ستوك سيتي أمام ويجان أثليتك
كريستال بالاس أمام هارتليبول
هدرسفيلد أمام بارنسلي
كوينز بارك رينجرز أمام بيتربوروه
كامبريدج أمام لوتون يونايتد
بورنموث أمام بورهام وود