تأهل ليفربول وتوتنام وولفرهامبتون وتخطي مفاجآت كأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد، 09 يناير 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

ليفربول - كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهلت أندية ليفربول وتوتنام وولفرهامبتون ووست هام إلى دور الـ32 من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتخطت أندية القمة مفاجآت الكأس وتأهلت للدور التالي رغم النقص العددي واللعب بعدد كبير من البدلاء.

وتغلب ليفربول على شوروسبري تاون بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات دور الـ64.

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بينما تغلب توتنام على موركامب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفاز وولفرهامبتون على شيفلد يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتخطى نورويتش مفاجآت الكأس وفاز على تشارلتون بهدف دون مقابل تم تسجيله في أخر عشر دقائق من اللقاء.

وتقام قرعة الدور التالي من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم الأحد.

وتأخر ليفربول بهدف سجل شوروسبري في الدقيقة 27 عن طريق أودوه، قبل أن يسجل ليفربول هدفين عن طريق كايدي جوردون وفابينو في الدقيقتين 34 و44.

وفي الشوط الثاني عزز ليفربول تقدمه عن طريق روبرتو فيرمينو في الدقيقة 78 واختتم فابينو أهداف اللقاء في الدقيقة 93.

أما في لقاء توتنام فتقدم موركامب في الدقيقة 33 عن طريق أوكونور وفي الشوط الثاني بأخر ربع ساعة سجل توتنام ثلاثة أهداف عن طريق هاري وينكس ولوكاس مورا وهاري كين في الدقائق 74 و85 و88 على الترتيب.

كأس الاتحاد الإنجليزي ليفربول توتنام
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