تقرير مغربي: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في منتخب المغرب إلى 15 حالة

الأحد، 09 يناير 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

قميص المغرب أمم إفريقيا 2021 (نفس قميص كأس العرب)

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا داخل المنتخب المغربي إلى 15 حالة.

وكان مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد كشف لـ FilGoal.com عن إيجابية مسحة الثنائي أيمن برقوق وأيوب الكعبي وإعادة المسحة لجميع البعثة. (من هنا)

وكشف موقع بطولة المغربي وفقا لمصادره الخاصة عن ارتفاع عدد المصابين داخل المنتخب المغربي إلى 15 حالة.

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وأشار التقرير إلى أن نتائج التحليل قد أثبتت اكتشاف خمس حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا داخل مقر إقامة منتخب المغرب بين أفراد البعثة بالكامل.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في صفوف البعثة المغربية إلى 15 فردا بعد أن تم اكتشاف 10 إصابات سابقة.

المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة الثالثة مع غانا والجابون وجزر القمر.

ويستهل أسود الأطلس مشوارهم في البطولة بمواجهة غانا يوم الإثنين.

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