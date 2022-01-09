مصدر بـ كاف لـ في الجول: عينة ثنائي المغرب إيجابية.. أسود الأطلس طلبوا إعادة المسحة لهذا السبب
الأحد، 09 يناير 2022 - 16:24
كتب : محمد عبد العظيم
كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن إيجابية عينة المسحات من ثنائي المنتخب، لاعب الوسط أيمن برقوق والمهاجم أيوب الكعبي.
أيوب الكعبي
النادي : هاتاي سبور
وأوضح المصدر لـ FilGoal.com: "كذلك هناك شكوك حول إصابة منير الحدادي كذلك بفيروس كورونا".
وشدد "المنتخب المغربي تقدم بطلب بإعادة المسحة لجميع البعثة بما فيهم المرافقين، بعد ازدياد عدد المشكوك في إصابتهم بفيروس كورونا".
وأتم "نتيجة المسحة النهائية ستظهر مساء اليوم الأحد".
المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة الثالثة مع غانا والجابون وجزر القمر.
ويستهل أسود الأطلس مشوارهم في البطولة بمواجهة غانا يوم الإثنين.
نرشح لكم
سانجاري ثالث مفتتحي الأهداف للضيوف في أمم إفريقيا بالألفية الجديدة.. وتعادل سلبي وحيد تقرير مغربي: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في منتخب المغرب إلى 15 حالة مصدر من كاف لـ في الجول: إصابة محمود البنا بفيروس كورونا سبب استبداله بـ التونسي قيراط أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الجابون: سنحاول الوصول لأبعد نقطة ..وغياب خماسي أمام جزر القمر