شيرار يختار محمد صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا بالدوري الإنجليزي حتى منتصف الموسم

اختار آلان شيرار أسطورة الدوري الإنجليزي، محمد صلاح نجم ليفربول ضمن الفريق الأفضل بالمسابقة خلال النصف الأول من موسم 2021-2022.

محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا حتى الآن تصدر الفريق الأفضل من وجهة نظر محلل رابطة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد محمد صلاح بجوار زميله ديوجو جوتا وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي في الخط الأمامي.

أما في خط الوسط فيتواجد برناردو سيلفا نجم سيتي وديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد وكونور كالاجر لاعب كريستال بالاس.

رباعي الدفاع تكون من ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول وأنطونيو روديجر قلب دفاع تشيلسي وثنائي مانشستر سيتي روبن دياش وجواو كانسيلو.

أما حارس المرمى فهو أرون رامسديل حارس أرسنال.

🌟 @alanshearer names his Team of the Season so far... What do you make of his picks? pic.twitter.com/0okSmXIsb9 — Premier League (@premierleague) January 9, 2022

المدرب الأفضل هذا الموسم حتى الآن من وجهة نظر مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق هو بيب جوارديولا مدرب سيتي.

ووصل موسم الدوري الإنجليزي إلى الجولة 21.