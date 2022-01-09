إصابة مدافع ليفربول بفيروس كورونا

الأحد، 09 يناير 2022 - 15:06

كتب : FilGoal

ترينت ألكساندر أرنولد - ليفربول × أرسنال

أعلن نادي ليفربول إصابة مدافعه ترينت ألكسندر أرنولد بفيروس كورونا.

وبذلك سيغيب ترينت عن لقاء شروسبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وسيتولى يورجن كلوب مدرب ليفربول مسؤولية قيادة الفريق أمام شروسبري تاون يوم الأحد بعد الشفاء من فيروس كورونا.

أخبار متعلقة
شفاء يورجن كلوب من فيروس كورونا كورونا يحرم مالاوي من 6 لاعبين ضد غينيا الأهلي يعلن إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا

سيعود المدرب الألماني إلى قيادة فريقه بعد أن غاب عن مباراة الأسبوع الماضي أمام تشيلسي بسبب العزل لثبوت إيجابية فحص فيروس كورونا.

فيما سيغيب مساعده بيب لايندرز حيث يواصل العزل بعد ثبوت إيجابية فحص فيروس كورونا الخاص به.

ويفتقد ليفربول الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا الذين يتواجدون مع منتخبات مصر والسنغال وغينيا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ترينت ألكسندر أرنولد ليفربول فيروس كورونا
نرشح لكم
شفاء يورجن كلوب من فيروس كورونا برونو فرنانديز يكذب تقريرا برتغاليا قال إنه قد ينتقل لـ برشلونة تشيلسي يضرب بخماسية.. وخروج صادم لـ نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي رانجنيك: بوجبا يغيب شهرا إضافيا
أخر الأخبار
في الجول يكشف – مهاجم دولي سابق وثنائي الأهلي.. خريطة تعاقدات إيسترن كومباني من أجل البقاء 3 دقيقة | الدوري المصري
32 نجما مصريا دخلوا التشكيلات المثالية للنسخ السابقة من كأس إفريقيا 3 دقيقة | تقرير في الجول
ميلان إلى الصدارة مؤقتا بثلاثية في فينيسيا 21 دقيقة | الدوري الإيطالي
ضربة جديدة لـ تشافي.. برشلونة يعلن مدة غياب إريك جارسيا 47 دقيقة | الدوري الإسباني
إصابة مدافع ليفربول بفيروس كورونا 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – تصعيد 5 ناشئين.. وتقسيمة بين اللاعبين 55 دقيقة | مصر
كوكا يشارك في هزيمة كونيا سبور وابتعاده عن الصدارة ساعة | المحترفون
تشكيل أمم إفريقيا – في غياب بيكلي وقبل المباراة بـ 6 ساعات.. ثلاثي هجومي لـ إثيوبيا ضد كاب فيردي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي