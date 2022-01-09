إصابة مدافع ليفربول بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول إصابة مدافعه ترينت ألكسندر أرنولد بفيروس كورونا.

وبذلك سيغيب ترينت عن لقاء شروسبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وسيتولى يورجن كلوب مدرب ليفربول مسؤولية قيادة الفريق أمام شروسبري تاون يوم الأحد بعد الشفاء من فيروس كورونا.

سيعود المدرب الألماني إلى قيادة فريقه بعد أن غاب عن مباراة الأسبوع الماضي أمام تشيلسي بسبب العزل لثبوت إيجابية فحص فيروس كورونا.

فيما سيغيب مساعده بيب لايندرز حيث يواصل العزل بعد ثبوت إيجابية فحص فيروس كورونا الخاص به.

ويفتقد ليفربول الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا الذين يتواجدون مع منتخبات مصر والسنغال وغينيا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.