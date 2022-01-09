شفاء يورجن كلوب من فيروس كورونا

الأحد، 09 يناير 2022 - 14:11

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول X مانشستر سيتي

سيتولى يورجن كلوب مدرب ليفربول مسؤولية قيادة الفريق أمام شروسبري تاون يوم الأحد بعد الشفاء من فيروس كورونا.

ويلعب ليفربول مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

سيعود المدرب الألماني إلى قيادة فريقه بعد أن غاب عن مباراة الأسبوع الماضي أمام تشيلسي بسبب العزل لثبوت إيجابية فحص فيروس كورونا.

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فيما سيغيب مساعده بيب لايندرز حيث يواصل العزل بعد ثبوت إيجابية فحص فيروس كورونا الخاص به.

ويفتقد ليفربول الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا الذين يتواجدون مع منتخبات مصر والسنغال وغينيا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ليفربول يورجن كلوب
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