شفاء حارس السنغال من فيروس كورونا

الأحد، 09 يناير 2022 - 11:29

كتب : FilGoal

الجزائر - السنغال

تعافى ألفريد جوميس حارس مرمى السنغال من فيروس كورونا والتحق ببعثة منتخب بلاده يوم الأحد قبل ساعات من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية.

ويبدأ وصيف بطل إفريقيا 2019 مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم الإثنين.

حارس رين الفرنسي تخلف عن البعثة قبل السفر إلى الكاميرون قبل أيام، لكنه تعافى ولحق بالبعثة يوم الأحد.

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وكان مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد كشف إصابة ثلاثة لاعبين من السنغال بفيروس كورونا بالإضافة لمدير الفريق.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "اللجنة الطبية أحبرتنا بإصابة الثلاثي كاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي وفامارا ديديو بفيروس كورونا".

وأضاف "تأكدت أيضا إصابة لامين دياتا مدير الفريق بالفيروس".

يذكر أن نابولي أعلن إصابة مدافعه كاليدو كوليبالي بالفيروس.

كاف أعلن في وقت سابق عن ضوابط التغييرات وقواعد فيروس كورونا في البطولة. (طالع التفاصيل)

وأوقعت القرعة المنتخب السنغالي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي وغينيا ومالاوي.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

يذكر أن منتخب السنغال خسر نهائي النسخة الأخيرة أمام الجزائر بهدف دون رد.

السنغال فيروس كورونا كأس الأمم الإفريقية
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