5 تغييرات وكيفية التعامل مع كورونا.. كاف يعلن قواعد أمم إفريقيا

تستضيف الكاميرون بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وأقر الاتحاد الإفريقي بعض التغييرات في القواعد خلال البطولة

-سيتم السماح لكل فريق باستخدام 5 تغييرات بدلا من 3 خلال المباراة.

-للحد من تعطيل المباراة، سيكون لكل فريق ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء التبديلات أثناء المباراة ؛ يمكن أيضًا إجراء الاستبدالات بين الشوطين.

-إذا أجرى كلا الفريقين تبديلًا في نفس الوقت ، فسيتم احتساب هذا كإحدى الفرص الثلاث لكل فريق.

-يتم ترحيل التبديلات والفرص غير المستخدمة إلى الوقت الإضافي.

-عند لعب وقت إضافي، سيسمح لكل فريق بتبديل إضافي ويحصل على فرصة تبديل إضافية واحدة.

-يمكن أيضا إجراء الاستبدالات قبل بدء الوقت الإضافي وبين الشوطين في الوقت الإضافي.

*قواعد فيروس كورونا

-إذا كانت نتيجة الاختبار لأي لاعب إيجابية ، فلن يسمح لهذا اللاعب بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة المعنية.

-سيُطلب من الفريق أن يلعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن11 لاعبا متاحين و نتيجة اختبارهم سلبية. في حالة عدم وجود حارس مرمى، يجب على لاعب آخر من الفريق ان يحل كحل حارس المرمى، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين أحد عشر على الأقل.

-سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر به 11 لاعبا على الأقل خاسرا للمباراة بنتيجة 0-2.

-في حالات استثنائية تتخذ اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا القرار المناسب.