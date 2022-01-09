إكرامي: قررت رحيل نجلي عن الأهلي لهذا السبب.. وتفهمت موقف مروان حمدي

كشف شريف إكرامي حارس بيراميدز سبب رحيل نجله عن صفوف الأهلي مشيرا إلى أنه تقبل موقف مروان حمدي وقت كأس العرب رغم اختلافه على الطريقة.

وقال شريف إكرامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "كنت أتضايق في البداية من وصف "أبناء العاملين" ولكنني تقبلت الأمر في النهاية مع اعتياد الجمهور في كثير من الأوقات على ذلك في أكثر من جانب في الحياة".

وأضاف "ذهبت للأهلي لأول مرة بعد رحيلي لمتابعة مباراة ياسين نجلي في الناشئين، أنا من قررت رحيله عن ناشئي الأهلي لسبب فني تام لأنه لم يكن يشارك مع الفريق".

وتابع "ليس من العدل أن أتقبل إشادات الجماهير عند النجاحات وأحجر على رأيهم وقت الإخفاق. أصحاب الانتقاد والإشادة بالنسبة لي سواسية".

وواصل "يجب أن تتقبل الوجه القبيح لكرة القدم "عشان تفضل واقف على رجلك" ومن لا يستطع تقبله سيعاني بشدة".

واستكمل "ما فعله مروان حمدي خلال كأس العرب ورده على الجماهير والإعلام بسبب الانتقادات هو لسان حال كل اللاعبين. مختلف معه بسبب الطريقة والتوقيت ولكني متفهم وجهة نظره".

واستطرد "أنا كلاعب أتقبل النقد بكل صدر رحب وهذا ما يجب أن يحدث عندما يتعلق الأمر بالجماهير".

وأجاب شريف عن سؤال هل سيوافق على ختام مسيرته في الأهلي إذا عُرض ذلك قائلا: "لن يكون الأمر واقعيا أن يكون هناك هذا العرض".

وأردف "لا يوجد أحد يطلبه النادي الأهلي في أي منصب وهو يعلم أنه يمكنه أن يقدم الإضافة ويتأخر عن ذلك".

وأتم "أنا محسوب على النادي الأهلي ووجودي هناك هو ما رسمي ملامح شخصيتي وأفتخر بذلك".

وشارك شريف إكرامي في 9 مباريات مع بيراميدز هذا الموسم، استقبل خلالها هدفين وخرج بشباك نظيفة في 7 مباريات.