تشافي: التعادل مع غرناطة يثير الغضب.. قلة الخبرة أطاحت بنا

السبت، 08 يناير 2022 - 22:53

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني

أبدى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة غضبه من تعادل فريقه مع غرناطة بهدف لمثله، ضمن منافسات الأسبوع العشرين للدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" بعد المباراة: "من المؤسف أننا لم نفز، ولكن هذه النتيجة أتت بسبب أخطائنا. تضررنا بسبب قلة الخبرة والبطاقة الحمراء".

وأضاف "أهدرنا نقطتين في غاية الأهمية. لا يمكننا الخروج من هنا سعداء، ويجب أن ننقد أنفسنا".

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وتقدم لوك دي يونج لصالح برشلونة في الدقيقة 57، فيما تعرض جافي للطرد في الدقيقة 80، ليأتي هدف التعادل في الدقيقة 89 بتوقيع أنطونيو بويرتاس.

وفي المؤتمر الصحفي لاحقا قال تشافي: "الفريق افتقر للعمق، وهذا كلفنا الكثير. خسرنا العديد من الكرات بسهولة، وتعادلنا بسبب أخطائنا، كان يجب حسم هذه المباراة".

وتابع "يجب أن نخلق المزيد من الفرص. لقد تدربنا على الكثير من الأشياء والآن من الصعب علينا تنفيذها. أغادر المباراة غاضبا ومحبطا".

وأوضح "الطرد غير مسار المباراة وهذا واضح، ولكن الأمر يرجع للأخطاء التي ارتكبناها. ربما يعود ذلك إلى قلة خبرة اللاعبين الصغار، ولكن يجب علينا التحلي بالصبر".

وأخيرا عن إمكانية استمرار لوك دي يونج المعار من إشبيلية قال تشافي: "أنا سعيد بأداء لوك، ولكن يجب التعامل مع سقف الرواتب أولا لنتمكن من تسجيل فيران توريس".

وتعاقد برشلونة مع فيران توريس قادما من مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية، ولكنه يواجه مشكلة في تسجيله بسبب أزمة ارتفاع الرواتب بما يتنافى مع قواعد الدوري الإسباني للعب المالي النظيف.

تشافي الدوري الإسباني برشلونة
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