تشيلسي يضرب بخماسية.. وخروج صادم لـ نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي

فاز تشيلسي على تشيتسيرفيلد الفريق الذي ينشط بدوري الدرجة الخامسة الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب ستامفورد بريدج في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

تقدم تيمو فيرنرن بالهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة السادسة بمتابعة لتسديدة بوليسيتش التي تصدى لها الحارس.

وأضاف هودسون أدوي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 18 بعد تمريرة من بوليسيتش.

وبعد دقيقتين فقط أضاف روميلو لوكاكو الهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من لويس هول.

وفي الدقيقة الـ 39 أضاف أندرياس كريستينسين الهدفا الثالث برأسية متابعا لتسديدة أخرى تصدى لها الحارس.

وفي الشوط الثاني أضاف حكيم زياش الهدف الخامس لتشيلسي من ركلة جزاء نفذها على يسار الحارس في الدقيقة الـ 55.

وقلص أكواسي أسانتي النتيجة لتشيستيرفيلد في الدقيقة الـ 80 بعد متابعة لتصدي الحارس ليسجل هدفا تاريخيا لفريقه.

وفي مباراة أخرى خسر نيوكاسل أمام كامبريدج يونايتد الناشط في دوري الدرجة الثالثة بهدف دون مقابل سجله جو أيرونسايد في الدقيقة الـ 56.

وشهدت المباراة الظهور الأول لكيران تريبيير صفقة نيوكاسل الجديدة.

وفاز ساوثامبتون بصعوبة على سوانزي سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية التي حسمت الفوز.

كما فاز إيفرتون على هال سيتي بنفس النتيجة بعد امتداد المباراة للأوقات الإضافية أيضا.

وحقق ليستر سيتي فوزا كبيرا على واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدفا واحد.