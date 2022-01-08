مصدر من كاف لـ في الجول: إيجابية مسحة ثلاثي السنغال

السبت، 08 يناير 2022 - 20:37

كتب : محمد عبد العظيم

السنغال

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن إصابة ثلاثة لاعبين من السنغال بفيروس كورونا بالإضافة لمدير الفريق.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "اللجنة الطبية أحبرتنا بإصابة الثلاثي كاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي وفامارا ديديو بفيروس كورونا".

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وأضاف "تأكدت أيضا إصابة لامين دياتا مدير الفريق بالفيروس".

يذكر أن نابولي أعلن إصابة مدافعه كاليدو كوليبالي بالفيروس.

كاف أعلن في وقت سابق عن ضوابط التغييرات وقواعد فيروس كورونا في البطولة. (طالع التفاصيل)

وأصبح لدى المنتخب السنغال 16 لاعبا فقط متاحين بعد إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا قبل السفر وإصابتين عضليتين بجانب الثلاثي المصاب الآن.

وأوقعت القرعة المنتخب السنغالي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي وغينيا ومالاوي.

ويبدأ أسود التيرانجا مشوارهم في البطولة بمواجهة زيمبابوي 10 يناير الجاري.

يذكر أن منتخب السنغال خسر نهائي النسخة الأخيرة أمام الجزائر بهدف دون رد.

السنغال أمم إفريقيا
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