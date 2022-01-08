في الجول يكشف - كيف يتعامل الأهلي مع حالات كورونا المحتملة؟

يكشف FilGoal.com طريقة تعامل الأهلي مع حالات كورونا المحتملة في الفريق.

وقرر أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي في وقت سابق منح عدد من لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم.

وأوضح أبو عبلة لموقع الأهلي الرسمي أن قرار الراحة جاء بعد الرجوع إلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي بسبب شعورهم ببعض أعراض البرد.

وأكمل أبو عبلة أن عددا من اللاعبين تم إجراء المسحة الطبية لهم خارج النادي، وتم منحهم راحة من تدريبات اليوم بسبب ظهور بعض أعراض البرد عليهم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي قرر التعامل مع الأمر بالشكل التالي:

-البداية كانت من قرار أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بخضوع جميع أعضاء الفريق من جهاز فني وإداريين وعمال ولاعبين لاختبارات الرابيد تيست قبل السماح لهم بدخول مبني فريق الكرة كإجراء احترازي بسبب زيادة معدلات التفشى لوباء الكوفيد ولأن معظم الحاضرين اليوم عائدين من إجارة طويلة.

- الرابيد تيست كشف عن ارتفاع في معدلات الاجسام المضادة لدى عدد من اللاعبين وهو ما يعطى مؤشر اولى على اصابات محتملة لكورونا خلصة وان القياسات كانت مرتفعة لعدد من اللاعبين بالفعل.

- ولأن الرابيد تيست لا يعتبر إجراء طبي حاسم لتأكيد الإصابة من عدمها تم عزل المشتبه فيهم وتقرر عمل مسحة ستظهر نتيجتها خلال ساعات وسط توقع بوجود حالات إيجابية.

- جميع الحالات التى سيتم التأكد منها ستخضع لبرتوكول علاجي وفق المعمول به مؤخرا في التصدى لوباء كورونا ومتحوراته مثل دلتا واميكرون.

وشدد أبو عبلة في وقت سابق أن اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض البرد لم يدخلوا النادي.

وشدد طبيب الفريق على أن الأهلي يقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على النحو الأمثل لمواجهة فيروس كورونا الذي انتشر بقوة خلال الفترة الماضية.

علم FilGoal.com أن الأهلي قرر تشديد الإجراءات الاحترازية التي يخضع لها الفريق حتى يحافظ على جميع عناصره قبل المشاركة في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل. (طالع التفاصيل)

واستأنف الأهلي مرانه اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة، ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للارتباطات المقبلة.