خبر في الجول - الأهلي يشدد الإجراءات الاحترازية للحفاظ على لاعبيه قبل المونديال

السبت، 08 يناير 2022 - 13:25

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

علم FilGoal.com أن الأهلي قرر تشديد الإجراءات الاحترازية التي يخضع لها الفريق حتى يحافظ على جميع عناصره قبل المشاركة في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.

وقرر الأهلي العودة لارتداء الكمامات وتعقيم غرف الملابس والأدوات وإقامة كل فرد في غرفة منفصلة.

ورفع الأهلي حالة الطوارئ وقرر العودة لمرحلة ما قبل التطعيم بلقاح جونسون.

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وتواصل الجهاز الفني للأهلي مع لاعبي الفريق المشاركين في كأس إفريقيا 2021 وشدد عليهم ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

وسيجري الأهلي مسحات طبية بشكل دوري.

واستأنف الفريق تدريباته صباح السبت في مقر النادي بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الرابطة.

ثم يواجه الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة والبنك الأهلي.

وسيشارك الأهلي في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.

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