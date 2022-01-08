الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ 14

انفرد رفيق كابو لاعب وادي دجلة بصدارة هدافي مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية المصري بعد تسجيله لثلاثة أهداف في فوز فريفه على النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفي المركز الثاني يأتي كل من كريم لالا لاعب بورتو السويس وسايكو كونتيه لاعب السكة الحديد والذي انتقل إلى الإسماعيلي خلال الأيام الماضية.

وجاء ترتيب الهدافين كالآتي