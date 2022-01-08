الدرجة الثانية - تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ 14
السبت، 08 يناير 2022 - 18:47
كتب : رضا السنباطي
بعد نهاية الجولة الـ 14 من مجموعة بحري بدروي الدرجة الثانية المصري، يحتل فريق زد صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة عن الداخلية صاحب المركز الثاني.
بينما يحتل بنها المركز الأخير في المجموعة برصيد 6 نقاط.
وإليكم نتائج الجولة الـ 14 من مجموعة القاهرة
🔴 نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية المصري
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وإليكم ترتيب المجموعة بعد الجولة
🔴 نادي زد يتصدر ترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية المصري وملاحقة من الداخلية pic.twitter.com/moXZuFtls1— FilGoal (@FilGoal) January 8, 2022
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