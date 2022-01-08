رانجنيك: بوجبا يغيب شهرا إضافيا

تشكيل مانشستر سيتي - بدون جوارديولا و7 لاعبين.. جيسوس يقود الهجوم ضد سويندون

الإفراج عن ميندي لاعب مانشستر سيتي المتهم بالاغتصاب

أخبار سيئة في توتنام.. سون يغيب إلى توقف الدوري القادم