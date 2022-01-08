كاف يعلن موعد وتفاصيل قرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم السبت موعد وتفاصيل قرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وأوضح كاف أنه سيجري القرعة في 21 يناير الجاري في دوالا بالكاميرون على هامش كأس إفريقيا 2021 التي تستضيفها الأخيرة.

وكشف كاف أن الفرق الأقل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ستخوض الدور التمهيدي للتصفيات، دون أن يحدد عددها.

ثم يتأهل الفائزون إلى المرحلة النهائية من التصفيات والتي يشارك فيها 48 منتخبا يتم تقسيمهم على 12 مجموعة.

ومن المقرر أن تجري كأس إفريقيا 2023 في منتصف العام الميلادي مثلمنا أعلن كاف من قبل.

وفي تصفيات كأس إفريقيا 2021 خاضت 8 منتخبات المرحلة التمهيدية من التصفيات.