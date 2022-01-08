كاف يعلن موعد وتفاصيل قرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023

السبت، 08 يناير 2022 - 13:40

كتب : نادر عيد

كأس إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم السبت موعد وتفاصيل قرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وأوضح كاف أنه سيجري القرعة في 21 يناير الجاري في دوالا بالكاميرون على هامش كأس إفريقيا 2021 التي تستضيفها الأخيرة.

وكشف كاف أن الفرق الأقل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ستخوض الدور التمهيدي للتصفيات، دون أن يحدد عددها.

أخبار متعلقة
كاف يعلن موعد وتفاصيل قرعة المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022 خبر في الجول - الأهلي يشدد الإجراءات الاحترازية للحفاظ على لاعبيه قبل المونديال مسحة طبية لـ الأهلي.. وموسيماني يقود المران استبعاد 3 أندية إيرانية من دوري أبطال آسيا 2022.. وفريق قطري يستفيد

ثم يتأهل الفائزون إلى المرحلة النهائية من التصفيات والتي يشارك فيها 48 منتخبا يتم تقسيمهم على 12 مجموعة.

ومن المقرر أن تجري كأس إفريقيا 2023 في منتصف العام الميلادي مثلمنا أعلن كاف من قبل.

وفي تصفيات كأس إفريقيا 2021 خاضت 8 منتخبات المرحلة التمهيدية من التصفيات.

كأس إفريقيا منتخب مصر
نرشح لكم
منافس مصر – مدير السودان: مباراة غينيا مفتاح العبور.. وهدفنا أكبر من التأهل كثالث اللجنة المنظمة لـ أمم إفريقيا تكشف لـ في الجول تفاصيل يوم الافتتاح مدرب جامبيا يروي لـ في الجول تجربة اليمن: كنت أسمع صوت الطلقات لكنها واحدة من أجمل ذكرياتي تعرف على مواعيد مباريات المنتخبات العربية في كأس أمم إفريقيا 2021
أخر الأخبار
منافس مصر – مدير السودان: مباراة غينيا مفتاح العبور.. وهدفنا أكبر من التأهل كثالث 12 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بوم بوم بوم.. بيونتيك إلى فيورنيتنا 15 دقيقة | الدوري الإيطالي
لاعب بوركينا فاسو لـ في الجول: كورونا سيبعدني و4 لاعبين والمدرب عن لقاء الكاميرون 21 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اعتماد لجنة مؤقتة لإدارة النادي المصري 24 دقيقة | مصر
سان جيرمان يعلن غياب ميسي عن مواجهة ليون.. وخماسي آخر بسبب كورونا 27 دقيقة | الدوري الفرنسي
كورونا يحرم بوركينا فاسو من 4 لاعبين قبل لقاء الكاميرون في افتتاح كأس إفريقيا 41 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الزمالك يصرف جزءا من مستحقات لاعبي السلة 46 دقيقة | رياضات أخرى
أبو عبلة: منح بعض لاعبي الأهلي راحة بسبب نزلة برد.. وخضوعهم لمسحة خارج النادي 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 3 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني 4 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا