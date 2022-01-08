خبر في الجول - حالة الحضري مستقرة وبدون أعراض.. ومسحة جديدة غدا الأحد

السبت، 08 يناير 2022 - 13:04

كتب : أحمد الخولي

مران منتخب مصر - 2 يناير

شهدت حالة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر الصحية استقرارا وتحسنا كبيرا حسبما علم FilGoal.com.

وكان منتخب مصر قد أعلن إصابة الحضري بفيروس كورونا أمس الجمعة.

ولا تظهر أعراض على حارس منتخب مصر التاريخي.

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ويتمتع الحضري بحالة معنوية مرتفعة، ومن المقرر أن يخضع الحضري لمسحة جديدة غدا الأحد.

وإذا جاءت نتيجة المسحة سلبية سيُسمح له بالسفر واللحاق ببعثة منتخب مصر في الكاميرون.

وأعلن اتحاد الكرة المصري أمس الجمعة رسميا تعيين طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي في المنصب ذاته للمنتخب الأول بديلا لعصام الحضري المصاب بفيروس كورونا.

وأشار بيان اتحاد الكرة إلى أن الحضري وحارس مرمى الفراعنة محمد أبو جبل سيلتحقان بالبعثة فور شفائهما من كورونا.

ووجه الحضري رسالة إلى الجماهير المصرية عبر FilGoal.com في وقت سابق وأوضح موقفه من الالتحاق بالبعثة التي ستسافر اليوم السبت إلى الكاميرون. (طالع التفاصيل)

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية عصام الحضري فيروس كورونا
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