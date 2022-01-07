مصطفى غربال حكما لافتتاح أمم إفريقيا

الجمعة، 07 يناير 2022 - 23:43

كتب : أحمد الخولي

الجزائري مصطفى غربال

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكم مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

وأعلن كاف عن تعيين مصطفى غربال الحكم الجزائري لإدارة مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو.

وسيكون مقران قوراري حكما مساعدا لـ غربال، وعبد الحق إيتشعلي كمساعد ثان في اللقاء في طاقم تحكيم جزائري.

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وتلتقي الكاميرون مع بوركينا فاسو في السادسة مساء الأحد المقبل في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2021.

وتقام البطولة في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

كأس أمم إفريقيا مصطفى غربال الكاميرون بوركينا فاسو
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