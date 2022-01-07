منافس الأهلي - تأجيل البت في صلاحية ملعب الهلال لاحتضان المباريات

تعذر تواجد محمد سيدات رئيس لجنة التراخيص في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في الخرطوم عاصمة السودان اليوم الجمعة بسبب مرضه.

وأعلن نادي الهلال السوداني عن تأجيل وصول الرجل الموزمبيقي إلى السودان بسبب مرضه، على أن يتحدد موعد لاحق للزيارة.

ومن المنتظر أن يتواجد سيدات في السودان لمعاينة ملعب الهلال، ومدى إمكانية عودته لاستضافة مباريات الفريق الأزرق في دوري أبطال إفريقيا مجددا.

من جانبه، قال إسماعيل عثمان الأمين العام بالإنابة لنادي الهلال بأن تأجيل الزيارة لن يؤثر على استمرار سير عملية الإصلاحات في الملعب، وتجهيزه لاستضافة المباريات.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد منع الهلال من خوض مبارياته على أرضه بسبب عدم مطابقة ملعب النادي لمعايير كاف لاستضافة المباريات.

ويتواجد الهلال في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي، والمريخ، وماميلودي صنداونز.

ويبدأ دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا أيام 11، و12، و13 فبراير المقبل، إذ سيحل ضيفا على صنداونز في جنوب إفريقيا.

وستكون أولى مباريات الهلال على أرضه يوم 18 أو 19 فبراير أمام الأهلي.