تشكيل مانشستر سيتي - بدون جوارديولا و7 لاعبين.. جيسوس يقود الهجوم ضد سويندون

أعلن مانشستر سيتي تشكيله لمواجهة سويندون تاون ضمن منافسات دور الـ64 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يأتي ذلك في غياب المدرب بيب جوارديولا ومساعده خوانما ليو، على رأس 14 فردا من الأطقم الفنية والمعاونة، و7 لاعبين من الفريق الأول.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: زاك ستيفن

خط الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – ناثان أكي – جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري – إلكاي جوندوجان – كيفن دي بروين

خط الهجوم: كول بالمر – برناردو سيلفا – جابرييل جيسوس

الاحتياط: كارسون – سليكر – لابورت – كايكي – بوب – إيجان رايلي – مبيتي – مكاتي - لافيا