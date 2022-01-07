الإفراج عن ميندي لاعب مانشستر سيتي المتهم بالاغتصاب

قرر القضاء الإنجليزي إطلاق سراح بنجامين ميندي ظهير مانشستر سيتي بكفالة مالية، مع استمرار عملية المحاكمة في الاتهامات التي يواجهها اللاعب.

ويواجه الظهير الأيسر البالغ من العمر 27 عاما ثمانية اتهامات بينها 7 بالاغتصاب ضد 5 نساء مختلفة.

ووضع ميندي رهن الاعتقال منذ السادس والعشرين من أغسطس، قبل أن يتم الإفراج عنه اليوم في جلسة الاستماع الأولية.

وظهر اللاعب الفرنسي أمام المحكمة رفقة صديقه لويس ساها ماتوري، البالغ من العمر 40 عاما، والمتهم بـ6 وقائع اغتصاب وواقعة اعتداء جنسي.

ومن المنتظر تحديد موعد للمحاكمة الفعلية بين السابع والعشرين من يونيو والأول من أغسطس.