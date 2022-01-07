هدافو مصر في كأس إفريقيا

أكثر المتوجين بـ كأس إفريقيا.. لاعب واحد غير مصري ضمن أول 8

أقوى هجوم في تاريخ كأس إفريقيا.. مصر على القمة وفريقان غير متوجين ضمن القائمة

ماني كما لم تعرفه.. مكتشفه يروى لـ في الجول قصة "الخجول الذي يلعب بحذاء مهلهل"

أليو سيسيه.. الاجتماع بجيل تاريخي جديد للسنغال لتحقيق المجد المنقوص